  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.371
    EURO 7.438
  • BIST 93755.45
    ALTIN 246.215
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistana kaçamadan yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrasında, gişeler mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek tarlalık alana kaçan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kimlik kontrolü sonrasında FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen A.T., B.T., B.K., İ.B. ve H.A. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.F.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve arandıkları tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yunansitan, fetö, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER