FETÖ şüphelisi 5 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonrasında, gişeler mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilden inerek tarlalık alana kaçan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kimlik kontrolü sonrasında FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen A.T., B.T., B.K., İ.B. ve H.A. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.F.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve arandıkları tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA