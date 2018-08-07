FETÖ sanığı komutan 'örgüt sorumlusu' ile 111 kez görüşmüş

Trabzon’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili kurmay albay Bahadır Dalgıç’ın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dalgıç, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Duygu Öksüz ile Dalgıç'ın avukatı ve yakınları da yer aldı.

Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan Halil İbrahim Çamur'un, mahrem imamlığını yaptığı Dalgıç'la irtibatlı olduğunun tespit edildiğini aktaran mahkeme başkanı, Çamur hakkında hazırlanan ve dosyayla birleştirilen iddianameyi okudu.

İddianamede, sanığın FETÖ/PDY tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiğinin, "mahrem imam" Çamur ile Kars, Ankara ve Erzurum illerindeki baz istasyonlardan 51 kez cep telefonu ile 60 kez ise çeşitli telefonlarla görüştüğünün tespit edildiğini belirten mahkeme başkanı, baz adreslerinin sanığın ikametlerine ve iş yerlerine yakın konumlarda bulunduğunu söyledi.

Örgüt imamıyla başkası adına kayıtlı hatla irtibat kurmuş

Mahkeme başkanı, Bahadır Dalgıç’ın kullandığı Aliye Bulut üzerine kayıtlı hat ile mahrem imam Halil İbrahim Çamur’un kullandığı Aytaç Bulut üzerine kayıtlı hattın 2012 yılında Kars ve Ankara’da ortak baz istasyonlarından irtibatlaştıklarının tespit edildiğini de aktardı.

Ayrıca Halil İbrahim Çamur'un mahrem imamlardan olduğu, örgüt üyeleri ile görüşerek örgütsel toplantılar yaptığı, silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer aldığı, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin belirlendiğini kaydeden mahkeme başkanı, Dalgıç’ın da bu şahısla irtibatının tespit edildiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, sanığın Halil İbrahim Çamur ile irtibat kurduğunu, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin belirlendiğini söyledi.

Tutuklu sanık Dalgıç ise hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin sağlıklı savunma yapabilmek için mahkemeden talep ettiği bilgi ve belgelerin eline ulaşmadığını ifade ederek savunma yapmak üzere ek süre istedi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Dalgıç’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA