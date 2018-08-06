Şehit polis Sekin'in adı hastanede yaşatılacak

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi kısa süre önce hizmete açılan Elazığ Şehir Hastanesine verildi.

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük proje olarak adlandırılan şehir hastanelerinin 6'ncısı olan Elazığ Şehir Hastanesinin ismi Sağlık Bakanlığı tarafından "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi" olarak tescillendi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat yaptığı açıklamada, İzmir'deki terör saldırısında ortaya koyduğu kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin şehir hastanesine verilmesini mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Şehit Sekin'in isminin şehir hastanesiyle birlikte ilelebet yaşayacağını ve buradan hizmet alan herkesinin onun adını anarak şifa arayacağını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Şehir hastanesi 1 Ağustos itibarıyla hizmete başlamıştı. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ ziyaretleri esnasında İzmir Adliyesi önünde kahramanca teröristlerle çarpışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in yapılacak olan şehir hastanesine isminin verilmesi sözünü vermişti. Bugün itibarıyla şehir hastanemizin ismi 'Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi' olarak Bakanlık tarafından tescillenmiştir. Onların şehadetleri önünde saygıyla eğilmekteyiz. Bu vesileyle şehit Fethi Sekin'e ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir şehir hastanesini yine şehrimize kazandırdığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz."

"Dünya standartlarında hizmet"

Polat, yüksek teknolojik donanım ve son teknolojiyle inşa edilen hastanenin yapımında hem hastaların hem de ziyaretçilerin konforunun düşünüldüğünü ifade ederek, hastaneden yararlanan günlük hasta sayısının 6 bine ulaştığını kaydetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin 4 bin personelle, 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleriyle şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet vereceğini aktaran Polat, "Kahramanlığıyla canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran şehidimiz, bundan böyle ismini taşıyan hastaneyle de hastalara şifa dağıtacak. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Böylesine modern bir hastaneye sahip olduğumuz için de ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA