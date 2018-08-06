Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, Yeni Galata Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü bu geceden sabah saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Atatürk ve Yeni Galata köprülerinin UKOME kararı gereği belirtilen saatlerde deniz trafiğine de açılacağı bildirildi.

Köprülerin kapalı olacağı saatler şöyle:

"Yeni Galata Köprüsü 02.30-03.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 00.30-04.30, Haliç Metro köprüsü 02.30-03.30"

Kaynak: AA