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FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

20 ilde Kilis merkezli FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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