7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayla Aksoy ile avukatı katıldı.

Sanık Aksoy, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, öğrenci sorumlusu olduğunu, öğrencilere yönelik, kamp, sohbet, gezi ve piknik gibi programları organize ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aksoy'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Kaynak: AA