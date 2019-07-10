Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi projesi hızla ilerliyor. Alanda kepçeler harıl harıl çalışıyor, kamyonların biri gidiyor biri geliyor. TRT Haber, ilk kazması mayıs ayında vurulan çalışma sahasına girdi.

633 bin metrekarelik alanın 430 bini yeşil alan

AKM Millet Bahçesi 633 bin metrekare alandan oluşuyor. Bu alanın 430 bin metrekaresi ise yeşil alana ayrıldı. İlk etapta 2 bin küsür ağacın olacağı alanda bir sonraki hedef ağaç sayısını 10 bine çıkarmak.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin yeşil alana sahip en geniş parkı olacak.

Millet Bahçesi içinde millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, cami, bisiklet ve yürüyüş yolları ile havuzlar ve biyolojik göletler yer alacak. Ağaçlık alanların yanı sıra geniş çayırlar ve çim amfiler de oluşturulacak. Hipodrom tören alanının altına bin 300 araçlık otopark inşa edilecek.

2020'ye kadar tamamlanacak

Proje yöneticisi Hakan Yılmaz, "Aslında aktif olarak buraya gelip tüm gün zamanınoı geçirebileceği belki de hafta sonunu buraya ayırabileceği çok kapsamlı bir proje olacak" dedi.

Millet Bahçesi'nin 2020 Eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Görüntü: Muhammet Saraç