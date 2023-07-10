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Türkiye
AA 10.07.2023 11:30

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında, 2007'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün gizli sorumlularından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı tutuksuz A.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın veri inceleme raporunda "FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı" en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A4" kodu ile derecelendirildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve emniyet gizli yapılanmasında yer aldığını belirterek, A.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik"ten ise kamu davasının zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık A.G. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay ve 49 bin 780 lira adli para cezası verdiği A.G'nin mevcut halinin devamına hükmetti. A.G'nin "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise zaman aşımı nedeniyle hakkındaki davanın düşmesine karar verildi.

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