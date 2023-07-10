Orta ve Doğu Karadeniz için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Öte yandan gök gürültülü sağanak beklenen, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) kuvvetli yağışlara yönelik uyarıda bulundu. Orta Karadeniz'de yağışların saat 16.00'ya, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar bölgenin büyük bölümünde etkisini kaybetmiştir. Yağışların, yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette devam edeceği; Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli geçişler olacağı tahmin edilmektedir.

Orta Karadeniz bölgesinde (Sinop, Samsun ve Ordu) görülen şiddetli yağışların bugün öğleden sonra saat 16.00’dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz bölgesinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) görülen kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar tekrar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, gece yarısından itibaren etkisini kaybederek Salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

23 kişi helekopterle, 570 kişi bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Dünden bu yana Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toplamda 2 bin 515 ihbar yapıldı.

Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildi. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişi helikopterler ile, 570 kişi de bot ve iş makineleri ile kurtarıldı.