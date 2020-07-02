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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Selami G., katılmazken avukatı hazır bulundu.
Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve dosyadaki delillerin soyut olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
ByLock kullanıcısı
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, staj döneminde örgüt evlerinde kaldığını ve mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını devam ettirdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Selami G'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Etiketler: PDY gaziantep fetö fetö sanığı fetö bylockSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 10:30
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