Adrenalin tutkunu Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeyken 350 metrelik kulesine tırmanarak selfie çekmesinin ardından yaptığı metrobüs sörfü ile gündeme gelmişti.

Gözleri kapalı şekilde kuleye tırmandı

Smirov bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) polis şiddeti sonucu ölen George Floyd için ormanlık alanda gözlerini siyah bandaj ile bağlayarak 100 metrelik kuleye tırmandı.

Tırmanış esnasında sporcunun ayağının boşluğa geldiği anlar yürekleri ağza getirdi. Sporcunun nefes kesen tırmanışı drone ile görüntülendi.

Gerilim dolu tırmanışta herhangi bir kaza yaşanmadan geri dönen Smirnov, parkur sporcularının böyle bir eylem yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Bu tarz eylemlere kalkışmanızı asla istemiyorum”

Ukraynalı parkur sporcusu Pavel Smirnov, “Siyahi kardeşim George Floyd için buraya geldim. Diğer tırmanışlarımdan farklı olarak bu kez gözlerim bağlı olarak tırmanacağım. Gözlerimi kapatmak riski biraz daha artırıyor ama ben kendime güveniyorum. Bunu yapmak isteyen kardeşlerim olacaktır mutlaka onlara bunu kesinlikle önermiyorum. Ancak parkur sporunu güvenli yerlerde yapın. Bu tarz eylemlere kalkışmanızı asla istemiyorum. Bu eylemler çok ciddi yaralamalara sebep olabilir, kimsenin böyle eylem yapmasını istemiyorum” dedi.