2. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Ç. ile avukat katıldı.

Sanık Hasan Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün bölge sorumluları ile ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.