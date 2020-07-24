Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ın Susuz ilçesinde ot toplayan 13 yaşındaki Nazim Samet Ürün'ün bacağına dirgen saplandı. Ürün'ün bacağındaki dirgen, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İncipınar köyünde meydana geldi.
Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada elindeki dirgen sol bacağına saplandı. Ailesi, 112 Acil'i arayarak, yardım istedi.
Nazim Samet Ürün, gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AFAD ekiplerinden yardım istendi
Acil serviste yaralı çocuğa müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen AFAD ekibi, çocuğun sol bacağına saplanan dirgenin dişlerini, hidrolik makasla kesti. Bacakta kalan kısım da ameliyatla çıkarıldı.
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