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Ayasofya'da izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde namaz kılmak için gelenlerin aşırı yoğunluk oluşturmaması için Kabataş-Eminönü arasındaki tramvay seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi Yarımada'da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İBB tarafından Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuştur. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır."
Tarihi Yarımada’da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 24, 2020
İBB tarafından Bağcılar–Kabataş Tramvay Hattı’nda Kabataş–Eminönü seferleri durdurulmuştur.
Hacıosman–Yenikapı Metro Hattı’nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır.https://t.co/UFU5vE7zjc pic.twitter.com/oP1PQT1MV8
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