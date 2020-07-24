Van ve Hakkari'de kaçakçılığa darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan aramada, uyuşturucu ve kaçak sigara ile tabanca parçaları ele geçirildiğini açıkladı.
Hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 82.992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2.28 gram Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildi."
Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 6.110 paket sigara, 82.992 g ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 g ağırlığında 91 paket esrar, 2.028 g Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildi.https://t.co/1RwkcLSIVM pic.twitter.com/7TvYiZ69Kl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2020