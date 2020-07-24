Hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 82.992 gram ağırlığında 160 paket eroin, 80.540 gram ağırlığında 91 paket esrar, 2.28 gram Afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildi."