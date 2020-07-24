Bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için vatandaşlar beklemeye başlarken, Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cuma Namazı'nı kılmak ve açılışında kesmek için bir vatandaş kurbanlık koç getirdi.

"Ayasofya'ya özel kurbanlık getirdik"

Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten vatandaş, "Yenibosna'dan geldik. Ayasofya'ya özel kesmek için kurbanlık getirdik. İzin aldık korumalardan. Kontrollerden geçtik. Kesim için eşyalarımız hazır. Açılışına sevindik" dedi.