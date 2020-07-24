Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ayasofya Camii açılışına kurbanlık koçla geldi
[Fotoğraf: DHA]
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı için gelen bir vatandaş açılışta kesmek için kurbanlık koç getirdi.
Bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için vatandaşlar beklemeye başlarken, Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cuma Namazı'nı kılmak ve açılışında kesmek için bir vatandaş kurbanlık koç getirdi.
"Ayasofya'ya özel kurbanlık getirdik"
Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten vatandaş, "Yenibosna'dan geldik. Ayasofya'ya özel kesmek için kurbanlık getirdik. İzin aldık korumalardan. Kontrollerden geçtik. Kesim için eşyalarımız hazır. Açılışına sevindik" dedi.
Etiketler: kurbanlık koç Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:19
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