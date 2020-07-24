Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan, Ayasofya'da denetim
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınacak cuma namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.
86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma Namazı'na kısa bir süre kala binlerce kişi alana akın etti.
Geniş güvenlik önlemleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin bulunduğu alana girenler Cuma Namazı vaktini beklemeye başladı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da alınan güvenlik tedbirlerini incelemek için alana geldi.
Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Aktaş, bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı.
Etiketler: zafer aktaş istanbul emniyet müdürü Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:23
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