Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ağrı’da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'nın Patnos ilçesi Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Trabzon'dan Patnos’a gelmek için yola çıkan M. Hanifi Yıldız idaresindeki otomobil, Patnos'a 9 kilometre kala refüje çarparak takla attı.
Kazada Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan yaralılardan Efkan, Efecan Yıldız ve Şafi Dilmaç, hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
Etiketler: Patnos Devlet Hastanesi Ağrı kazaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:45
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