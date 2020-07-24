Türkiye'de Ayasofya denince akla İstanbul gelse de Anadolu'da aynı adı taşıyan 8 cami daha bulunuyor. Yeniden cemaatine kavuşan tarihi yarım adadaki Ayasofya'nın adaşı olan camilerin hikayeleri de birbirine benziyor.

Küçük Ayasofya'nın kaderi de hikayesi de büyüğünden farksız

Bunlardan biri yine İstanbul'da bulunan Küçük Ayasofya Camii… 2. Bayezid döneminde camiye dönüştürülen yapının kaderi de hikayesi de büyüğünden farksız.

Osmanlı'nın camiye çevirdiği ilk Ayasofya ise İznik'te bulunuyor. İznik fatihi Orhan Gazi'nin 1331'deki fetihten sonra ilk işi yapıyı camiye çevirmek oldu. İznik Ayasofyası, 1960'ta müzeye dönüştürülse de 2011'de yeniden aslına uygun hale getirildi.

Tarih sahnesinde birçok amaca da hizmet etti

Trabzon Ayasofya Camii de bilinenler arasında... Osmanlı'nın camiye çevirdiği mabed, bir ara müze olsa da mahzun geçen yılların ardından yeniden ezan sesiyle buluştu.

Günümüzde de cami olarak kullanılan Ayasofya, tarih sahnesinde birçok amaca da hizmet etti. Depo ve hastanenin yanı sıra 1964 yılında müzeye çevrildi. Son olarak 2013 yılında tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya içerisinde, başta freskler olmak üzere hiçbir sanat yapıtı tahribata uğramadı.

Gümüşhane'nin Ayasofya'sı

Doğu Karadeniz'deki iki Ayasofya'dan biri de Gümüşhane'de. Eserin yapım tarihi 7'inci yüzyıla dayanıyor. Gümüşhane Kabaköy mevkiinde inşa edilen cami, 18'inci yüzyılın başlarına kadar kilise olarak kullanıldı. Türk nüfusunun artmasıyla 1737 yılında camiye çevrildi ve Ayasofya Camii adıyla anılmaya başlandı.

Bir Ayasofya da Zonguldak Ereğli'de bulunuyor. Orhan Gazi döneminde camiye çevrilen ibadethane, günümüzde Orhan Gazi Camii ya da Orta Cami olarak anılıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Küçük Ayasofya'nın tarihi ise 6'ncı yüzyıla dayanıyor. Gazi Süleyman Paşa Camii olarak da bilinen yapı halen ibadete açık.

Edirne'nin Ayasofya'sı ibadete açılmak için gün sayıyor

Edirne'nin Enez ilçesindeki Ayasofya ise 1965 depreminin ardından hasar gördüğü için ibadete kapatıldı. Restorasyonunda sona gelinen yapı, 55 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.

Çekmece Ayasofyası ise Anadolu'nun diğer bir ucunda bulunuyor. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 15 asırlık yapı, Çekmece köylülerinin onarımı sonrasında cami olarak hizmet veriyor.

Haber: Ahmet Can

Kamera: Okan Uzun - Fatih Ayaz