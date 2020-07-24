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Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Hekimhan ilçesi kırsalındaki Dumlu Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında, Dumlu Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı.
Etiketler: Malatya koronavirüs koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:40
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