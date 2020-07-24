Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi.
Durdurulan araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu.
Operasyonda, jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı sikke şanlıurfa HacSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:09
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