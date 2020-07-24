Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 156 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 156 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 53, Karaköprü'de 49, Eyyübiye'de 16, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Siverek'te 5, Suruç'ta 7, Viranşehir'de 4 ve Hilvan'da 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 57 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 12:42
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