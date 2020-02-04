İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

TSK yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarını yönettiği iddia edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adliye ve ceza infaz kurumları yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli 11 ilde yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜBİTAK yapılanmasına soruşturma: 21 gözaltı kararı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 örgüt sorumlusu, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

20 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 20 farklı ilde 25'i muvazzaf asker 47 FETÖ şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

GATA yapılanması soruşturması

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3'ü profesör, 8'i doçent 32 şüpheliden 23'ü yakalandı.