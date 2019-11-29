Türkiye
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı29 Kasım 2019 Cuma 18:45 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 18:46
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlı eski emniyet müdürü Mete Cengiz yakalandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü Cengiz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlının, İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı sürede, 17-25 Aralık sürecinden sonra "Usulsuz dinleme" soruşturması geçirdiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö PDY Mete Cengiz tutuklama bylock