Türkiye
Son bir haftada 1772 düzensiz göçmen yakalandı29 Kasım 2019 Cuma 18:36 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 18:44
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1772 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 22-28 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 50 olayda, 1772 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçmen