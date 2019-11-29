TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 39 yıl sonra asgari ücret için bir araya geldi29 Kasım 2019 Cuma 17:34 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:55
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 39 yıl sonra ilk kez, asgari ücret için bir araya geldi. Görüşmelerin sonunda, sendikalar ortak teklif ile masaya oturmayı amaçlıyor.
6 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı pazartesi günü toplanacak Asgari Ücret Tespit komisyonunda.
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
İşçi, işveren ve hükümet komisyona 5'er temsilci gönderecek.
4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'deki asgari ücret bizim için yaşam ücreti anlamına geliyor" dedi.
Yetkili sendika olarak toplantılarda işçi kanadını temsil edecek TÜRK-İŞ, önce diğer işçi konfederasyonlarıyla görüşme kararı aldı.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 39 yıl sonra ilk kez bir arada
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "3 konfederasyonun ortak belirleyeceği rakam üzerinde değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Amaç işverenin karşısına daha güçlü çıkmak.
Bu amaçla TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri 39 yıl sonra bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları söyledi:
"TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in belirlediği rakamlar yerine 3 konfederasyonun üzerinde ortaklaştığı bir rakamla ortaya çıkarsak kamuoyunda daha sorumlu davranmış oluruz."
TÜRK-İŞ heyeti daha sonra DİSK'i ziyaret edecek.
İşçi temsilcileri, tek bir ücret talebiyle komisyon masasına oturmaya çalışacak.
Kaynak: TRT Haber