6 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı pazartesi günü toplanacak Asgari Ücret Tespit komisyonunda.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

İşçi, işveren ve hükümet komisyona 5'er temsilci gönderecek.

4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'deki asgari ücret bizim için yaşam ücreti anlamına geliyor" dedi.

Yetkili sendika olarak toplantılarda işçi kanadını temsil edecek TÜRK-İŞ, önce diğer işçi konfederasyonlarıyla görüşme kararı aldı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 39 yıl sonra ilk kez bir arada

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "3 konfederasyonun ortak belirleyeceği rakam üzerinde değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Amaç işverenin karşısına daha güçlü çıkmak.

Bu amaçla TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri 39 yıl sonra bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları söyledi:

"TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in belirlediği rakamlar yerine 3 konfederasyonun üzerinde ortaklaştığı bir rakamla ortaya çıkarsak kamuoyunda daha sorumlu davranmış oluruz."

TÜRK-İŞ heyeti daha sonra DİSK'i ziyaret edecek.

İşçi temsilcileri, tek bir ücret talebiyle komisyon masasına oturmaya çalışacak.

Kaynak: TRT Haber