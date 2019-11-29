Çılgın cuma tam da anıldığı gibi çılgınlığa dönüştü.

İstanbul'da bir mağazadaki indirim izdihama yol açtı. Uzun kuyrukta bekleyenlerin birbirinin üzerine yığılmasıyla vitrin camları kırıldı. Ezilen üç kişi hastanelik oldu.

Beklenen cuma indirimi sektörü canlandırdı

Kasım'ın son cuma günündeki indirimle AVM'ler doldu taştı. İndirimi bekleyenler alışverişe koştu.

Çılgınlar gibi alışveriş yapan, sadece etiketleri inceleyen, beklediği ürünlerde indirim olmadığını söyleyen de vardı.

"İndirim öncesi ve sonrasındaki fiyatları karşılaştırın"

Yanıltıcı indirimler konusunda tüketici derneklerine de çok sayıda şikayet geliyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Hem indirim öncesi hem indirimli rakam hem de satışa sunulan malın o mal olduğuna ilişkin ibare olmalı etikette, tüketiciler bilemezler, bakıyoruz yüzde 50/60/70 indirimler var, bu rakamların doğru olmadığına ilişkin duyumlar geliyor" dedi.

İnternet sitelerinde de rekor kırıldı

İndirim sadece AVM'lerde, mağazalarda değil. İnternet siteleri de tıklanma ve alışveriş rekoru kırdı.

Bazı firmaların cuma indirimleri hafta sonu da devam edecek.

Kaynak: TRT Haber