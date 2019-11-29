Seyir halindeki iki aracın üstüne ağaç devrildi29 Kasım 2019 Cuma 17:26 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:29
Güngören’de seyir halinde ilerleyen iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
İstanbul Güngören'de kurumuş olan ağaç rüzgarın etkisiyle aniden trafiğin aktığı yola devrildi. O anda yoldan geçen iki otomobil ağacın altında kaldı.
Olayda yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı ağaç kesme motoru ile parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.
Cadde bir süre trafiğe kapatıldı
Devrilen ağaç nedeniyle Dumlupınar Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Daha sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu arada yolda yoğun trafik oluştu. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı tamamen kaldırması ile cadde tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA