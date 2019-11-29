İstanbul Güngören'de kurumuş olan ağaç rüzgarın etkisiyle aniden trafiğin aktığı yola devrildi. O anda yoldan geçen iki otomobil ağacın altında kaldı.

Olayda yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı ağaç kesme motoru ile parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Cadde bir süre trafiğe kapatıldı

Devrilen ağaç nedeniyle Dumlupınar Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Daha sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu arada yolda yoğun trafik oluştu. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı tamamen kaldırması ile cadde tekrar trafiğe açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA