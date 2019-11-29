Türkiye

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

29 Kasım 2019 Cuma 17:24 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:29

İstanbul'da gün boyu devam eden rüzgar, yerini sağanak ve lodosa bıraktı. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

[Fotoğraf: DHA ]