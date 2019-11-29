Türkiye
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal29 Kasım 2019 Cuma 17:24 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:29
İstanbul'da gün boyu devam eden rüzgar, yerini sağanak ve lodosa bıraktı. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da sağanak ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bazı vapur seferleri yapılamayacak.
İptal edilen seferler şöyle:
18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul şehir hatları vapur vapur seferleri