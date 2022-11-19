Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fethiye'de yası dışı geçişe aracılık eden 10 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Muğla Fethiye'de yurt dışına çıkış hazırlığındaki 58 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yası dışı geçişlerine aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tekneyle yurt dışına çıkış hazırlığında olan 58 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için de çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslerde 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 tekne ve 3 araca el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suriye, Mısır, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 58 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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