Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de 120 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Yemen uyruklu 120 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanıklar Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan takibin ardından bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Yemen uyruklu göçmenler yakalandı.
Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 120 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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