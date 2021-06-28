Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanıklar Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takibin ardından bir tekneye binen Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Yemen uyruklu göçmenler yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan 120 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.