Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan Görkem Hasdemir için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tören düzenlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşı önce helallik için baba evine,

ardından Köyceğiz Merkez Camii yanındaki tören alanına götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

34 yaşındaki şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Şehidin naaşı, törenin ardından Boğasa Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: DHA]