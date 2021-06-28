Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'teki "orman şehidi"ne veda
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Orman Genel Müdürlüğü çalışanı Görkem Hasdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan Görkem Hasdemir için Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tören düzenlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşı önce helallik için baba evine,
ardından Köyceğiz Merkez Camii yanındaki tören alanına götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
34 yaşındaki şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
Şehidin naaşı, törenin ardından Boğasa Mezarlığı'na defnedildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Muğla Bekir Pakdemirli Orman Yangını
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