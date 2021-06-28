Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Esentepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Muğla-Fethiye karayolu Esentepe mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Güler aktardı.https://t.co/Qk01LISVzr pic.twitter.com/nSGykwn4II — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

Ekiplerin, yoğun çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine yaklaşan alevler kontrol altına alındı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Cenazeden dönen itfaiyeciler yetişti

Yangına ilk olarak Köyceğiz'deki orman şehidinin cenaze töreninden dönen ekipler müdahale etti.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Kontrol altına alınan yangında, yol kenarındaki ormanlık alan ve bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.