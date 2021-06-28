Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Kucağında çocuğuyla sokaktan geçen bir kadın patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Alevler depoyu sardı

O sırada içeride bulunanlar ise ne olduğunu anlamadan sokağa fırladı.

Pantolonunun paçaları tutuşan bir kişi, uzun süre patlamanın şokunu yaşadı.

Depoyu saran alevlere çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

1 kişi hafif yaralandı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda bir kişi hafif yaralandı.