Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da bir depoda patlama: O anlar kamerada
Ankara'da depo olarak kullanılan bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Kucağında çocuğuyla sokaktan geçen bir kadın patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Alevler depoyu sardı
O sırada içeride bulunanlar ise ne olduğunu anlamadan sokağa fırladı.
Pantolonunun paçaları tutuşan bir kişi, uzun süre patlamanın şokunu yaşadı.
Depoyu saran alevlere çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.
1 kişi hafif yaralandı
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Olayda bir kişi hafif yaralandı.
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