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Türkiye
DHA 15.01.2024 05:32

Fatih'te metruk binada yangın

İstanbul Fatih'te tek katlı ahşap binada yangın çıktı. Metruk olduğu belirtilen binadaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te metruk binada yangın
[Fotograf: DHA]

Tek katlı ahşap metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanamazken metruk binada hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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