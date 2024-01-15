Ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Mustafa Güney’e ait 2 katlı bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede samanların tutuşmasıyla ahır alevlere teslim oldu.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrası alevler binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.