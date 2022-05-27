Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih'te 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 18 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı çatışmaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak üzerinde yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı.
Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade dün hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüphelilerden 18'i tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Polis Bireysel Silahlanma
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