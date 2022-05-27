Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 18 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.