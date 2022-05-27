Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 18 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 18 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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