Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da terör operasyonu: 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağarada 5 kilogram A4 patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi bölgesinde geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağaranın olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şehit Jandarma Er Mehmet Açlan Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarınca 2014-2016 arasında kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde 5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 17 mekanik fünye, 3 metre iletken kablo, küçük tüp, pense ve çok miktarda muhtelif giyim ve yaşam malzemesi bulundu.
Ele geçirilen malzemeler, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.
Etiketler: Malatya Terörle Mücadele PKK/KCK
Son Haberler
- 21:50
- 21:46
- 21:21
- 21:12
- 21:10
Sıradaki Haber
İstanbul'da banka soygunu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz