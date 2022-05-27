Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da banka soygunu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir banka şubesi, silahlı iki şüpheli tarafından soyuldu.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki banka şubesine kapanma saatlerinde motosikletle gelen silahlı iki soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.
Soyguncular, banka şubesinden aldıkları 80 bin dolarla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Hırsızlık Bankacılık
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