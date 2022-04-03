Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü maviye büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.
Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.
Etiketler: İstanbul
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