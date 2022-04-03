Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 01:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafiğe aldırış etmeden top oynadılar
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de bir grup genç, araç trafiğine aldırış etmeden kara yolunda top oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ardeşen ilçesinde bir grup genç, kara yolunda top oynayıp tehlikeye davetiye çıkardı.
Sahilde yürüyen 12 kişilik gruptan bazıları, Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı.
Gençlerin tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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