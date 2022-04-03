Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.
İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin-Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.
Kastamonu istikametine ulaşım Abana-Bozkurt güzergahından sağlanıyor.
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