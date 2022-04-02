Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Maltepe'deki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Başıbüyük Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İki dönüm ormanlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Orman Yangını İstanbul
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