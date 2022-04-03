Yoğun kar yağışının ardından havalar ısındı. Hızla eriyen karlar yurdun bazı bölgelerinde heyelanları beraberinde getirdi.

Bolu’da karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle kenti Zonguldak ve Bartın’a bağlayan Bolu-Mengen karayolunda heyelan meydana geldi.

Can kaybı yaşanmadı

Heyelanın ardından ihbar üzerine karayolları ekipleri yola dökülen toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrasında, bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

Akşam saatlerinde de Bolu Dağı Tünelleri'nde heyelan meydana gelmiş, trafik çift yönlü olarak kapatılmıştı. Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.