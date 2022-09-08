Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü
İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Etiketler: Brezilya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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