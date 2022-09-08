Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde, traktör ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
M.D. idaresindeki 42 ACA 723 plakalı traktör Çömlekçi Mahallesi'nde sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklette bulunan Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burak Sarpkaya, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü M.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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