Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İnegöl-Oylat yolunda seyreden M.G. idaresindeki 16 CPU 27 plakalı otomobil, kırsal Hamamlı Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı 16 AEP 287 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü M.G, aynı araçtaki N.Y. ve K.K. ile diğer sürücü M.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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