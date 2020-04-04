Haber Giriş: Kaynak: AA
Fahrettin Altun'dan TRT'nin yeni yayın akışıyla ilgili paylaşım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin yeni yayın akışıyla ilgili bir paylaşım yaptı, "TRT, 7'den 70'e herkes için hazırlanan programlarıyla 'Ev Hayat Dolu' diyor" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, içeriklerini zenginleştirerek yepyeni yayın kuşakları oluşturdu" sözlerini kullandı.
Altun, TRT'nin 7'den 70'e herkes için hazırlanan programları, nostaljik dizileri, unutulmaz maçlarıyla "Ev Hayat Dolu" dediğini söyledi.
Koronavirüs'le mücadele ettiğimiz bugünlerde Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, içeriklerini zenginleştirerek, yepyeni yayın kuşakları oluşturdu.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2020
TRT; 7'den 70'e herkes için hazırlanan programları, nostaljik dizileri, unutulmaz maçları ve çok daha fazlasıyla #EvHayatDolu diyor. pic.twitter.com/BV2xE5ItvG
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