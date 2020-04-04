İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde, Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, içeriklerini zenginleştirerek yepyeni yayın kuşakları oluşturdu" sözlerini kullandı.

Altun, TRT'nin 7'den 70'e herkes için hazırlanan programları, nostaljik dizileri, unutulmaz maçlarıyla "Ev Hayat Dolu" dediğini söyledi.

Koronavirüs'le mücadele ettiğimiz bugünlerde Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, içeriklerini zenginleştirerek, yepyeni yayın kuşakları oluşturdu.



TRT; 7'den 70'e herkes için hazırlanan programları, nostaljik dizileri, unutulmaz maçları ve çok daha fazlasıyla #EvHayatDolu diyor. pic.twitter.com/BV2xE5ItvG