Belediyeden yapılan açıklamada, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilim kurulunun maske takma tavsiyesinden bahsedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin muhtelif yerlerindeki vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ilk etapta 100 bin adet olmak üzere maske dağıtımına başladık. Ayrıca toplu taşıma araçlarımıza, pazar yerlerine ve tüm ilçelerimize de maske dağıtımını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ederek dışarı çıkmaları durumunda ise hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini hassasiyetle belirtiriz"

Açıklamada, ihtiyaç olması halinde maske dağıtımının devam edeceği ifade edildi.